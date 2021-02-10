Детям под подушку: планшет Blackview Tab6 Kids для обучения и развлечений

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Месяц назад вышел 8-дюймовый планшет Blackview Tab6, а теперь компания запускает его специальную версию, ориентированную на детей — Blackview Tab6 Kids. Его целевая аудитория — дети младше 12 лет. А пригодится гаджет для развития, обучения и развлечений. И все это по умеренной цене.

В числе преимуществ Blackview Tab6 Kids производитель выделяет приложение iKids, которое представляет собой библиотеку контента. С ним детвора сможет читать сказки, слушать популярные песни, смотреть обучающее и развлекательное видео, делать записи и совершать множество прочих действий.

Планшет оснастили 8-дюймовым экраном разрешением 1280х800 пикселей, которого вполне достаточно для просмотра контента, интерактивных игр, онлайн-уроков, создания рисунков и заметок. Не забыли предложить темную тему, функцию родительского контроля, два динамика Box, поддержку 4G LTE, двух диапазонного Wi-Fi 2.4 ГГц и 5 ГГц, навигационную систему 4-в-1 (GPS, ГЛОНАСС, Beidou и Galileo) и противоударный чехол с опорной стойкой.

Внутри Blackview Tab6 Kids установлен 12-нанометровый чип UNISOC T310, 3 Гб оперативной памяти, 32 Гб постоянной с возможностью ее расширить на 128 Гб и руководит работой планшета операционная система Android 11 с оболочкой Doke OS_P2.0. Емкость аккумуляторной батареи составила 5580 мАч и ее хватит на день работы планшета.

Только до 26 декабря Blackview Tab6 Kids можно будет приобрести со скидкой в $30 по цене $129,99. Если вас заинтересует предложение, то вы можете купить планшет, перейдя по ссылке ниже.

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