Утечка. Фотографии будущего флагмана Realme Race Pro. Это он?

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В сети утекли фотографии возможного прототипа Realme Race

Многие жду новинки от Realme и их можно понять. Топовые смартфоны от Xiaomi и OnePlus уже мало чем отличаются по цене от «верха» рынка. Если и есть надежда рассчитывать на флагманские устройства по более "народной" цене, то эти надежды связывают с такими брендами как Realme.

Мы не один раз писали про возможные характеристики Realme Race﻿. Сегодня у нас новый повод. В сети появились фотографии, как нас уверяют, прототипа будущего флагмана от Realme.

Как и подобает первой фотографии, она сделана в спорном качестве. Можно сделать оценку общей концепции.



Перед нами плоский дисплей, без закруглений и «водопадов» с боковым маленьким вырезом под фронтальную камеру. Дизайн вполне сдержанный и классический. Задняя панель на снимке стеклянная с уже привычным для нас «отливом». Камеры, собраны в прямоугольный блок, расположились в углу, и немного выпирают.

Действительно, дизайн Realme Race﻿ на фотографии вполне «стандартный». Впрочем, если это будет самый доступный аппарат на базе Snapdragon 888, то многие смогут простить ему любой внешний вид. Ждём официального анонса.

Напомним, что нас ожидает топовое решение на Snapdragon 888, с оперативной памятью 12 Гб LPDDR5, а также с быстрой зарядкой на 125 Вт. Дисплей новинке обещают размеров 6.8-дюймов и разрешением 3200х1440 пикселей. Основная камера должна получить четыре датчика, три из которых имеют разрешение 64Мп + 13Мп + 13Мп.

Модель ожидается в марте.

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Источник : 91mobiles.com