Дисплей Realme GT 2 Pro вызовет визуальный шок
Это будет топовый экран без спорных изогнутых краев
Будущее всех Android-флагманов одинаковое — дисплей на все «лицо», сканер отпечатков пальцев, интегрированный в экран, и повышенная частота обновления. Это же коснется и realme GT 2 Pro, который представят 4 января следующего года.
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Сегодня компания выпустила тизеры, которые раскрывают ряд деталей экрана будущего флагмана. Выбор пал на 6,7-дюймовую матрицу без скруглений по кромкам разрешением 2К (3216х1440 точек), который компания именует как «потолок с прямым дисплеем». По мнению производителя, дисплей Realme GT 2 Pro универсален: текстура, энергопотребление, настройка и управление — все отточено на высоком уровне.
То, что это матрица премиум-класса выдает в ней поддержка HDR10+ и технология LTPO второго поколения с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц исходя из отображаемого контента. Компании даже удалось посчитать, что динамическая частота обновления экрана дала прирост автономности на 1,7 часа. Защиту дисплея поручили стеклу Gorilla Glass Victus.
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Вице-президент компании также заявил, что в Realme GT 2 Pro применили специальный метод установки экрана Chip On Pi, который позволил предложить узкие рамки со всех четырех сторон. Обещано, что при включении дисплея пользователи ощутят приятный «визуальный шок».
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