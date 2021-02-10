Изображения и параметры Samsung Galaxy A53 от надежного источника

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Апгрейд ждет только «железо»

Нынешний год премьер Samsung начнет с презентации серии Galaxy S22, до которой осталось меньше недели. А чуть позже мы ждем анонс Galaxy A53, который станет преемником таких популярных моделей как Galaxy A50, Galaxy A51 и Galaxy A52. Авторитетное издание Winfuture поделилось с широкой общественностью изображениями и характеристиками смартфона.

Samsung Galaxy A53 в плане дизайна наследует черты предшественника, обошлись без вмешательств в экстерьер. Тыльная крышка изготовлена из пластика и на передней панели установили Infinity-O дисплей с встроенной в него фронтальной камерой разрешением 32-мегапикселя. На тыльной стороне установили прямоугольный блок основной камер с четырьмя датчиками изображения 64 Мп + 12 Мп (сверхширик) + 5 Мп (макросенсор) + 5 Мп (датчик глубины).

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Оснастят Galaxy A53 восьмиядерным чипом с тактовой частотой 2,4 ГГц (предположительно, Exynos 1200), Super AMOLED-дисплеем диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 точек с частотой обновления 120 Гц, флеш-накопителем вместимостью 128 Гб и аккумулятором емкостью 5000 мАч с быстрой 25-ваттной зарядкой. Вес смартфона составит 189 грамм и толщина корпуса 8,1 мм. Будет поддержка 5G, NFC, Bluetooth и Wi-Fi. Представить Galaxy A53 должны в начале весны.

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Источник: winfuture