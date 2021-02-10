DIZO Star 500 и Star 300: все что нужно знать о новых ярких кнопочных звонилках

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Realme в лице суббренда DIZO решила побороться за лояльность поклонников «кнопочников»

Если верить статистике, то еще много тех, кто пользуется кнопочными телефонами. Их покупают те, кому функциональность смартфона излишняя, а также ретрограды и поборники экономии. Вот для этой аудитории и приготовил свои новинки бренд Dizo, являющийся «отпрыском» Realme. К анонсу готовятся телефоны Star 300 и Star 500.

Изображения новинок мы уже видели и ранее, а теперь подоспели качественные рендеры и перечень характеристик. И даже стало известно сколько будут просить за телефоны. DIZO Star 500 является обладателем 2,8-дюймового QVGA-экрана, аккумулятора емкостью 1900мАч и постоянной памяти на 32 МБ, способной вместить 200 сообщений и 1000 контактов.

Заявленное время работы — 13 суток. Имеется FM-приемник, модуль Bluetooth, слот для карты microSD до 64 Гб, лоток для двух симок и 0,3 Мп камера. В Индии за DIZO Star 500 будут просить $25.

Другая новинка DIZO Star 300 удостоилась дисплея диагональю 1,77 дюйма, батарейки на 2550 мАч для 21 часа разговоров и камеры на 0,8 Мп. Все прочие характеристики идентичным тем, что предлагает старшая модель. Оценили DIZO Star 300 всего в $18.

Когда стоит ждать анонс DIZO Star 500 и Star 300 не сообщается.

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Источник: twitter