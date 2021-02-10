Для Redmi K50 и Redmi K50 Pro уже готовы чехлы

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Внешний вид новинок будет смахивать на смартфоны Vivo

В Поднебесной отпраздновали Китайский новый год и компании вернулись к работе. Так, Xiaomi приступила к последним приготовлениям к анонсу серии Redmi K50, которая должна дебютировать до конца февраля. Косвенно подтверждает предстоящий дебют утечка изображения Redmi K50 Pro, которая сегодня появилась в сети.

По прошествии всего нескольких часов, выложили фоточки чехлов, которые якобы появились в торговой сети в Китае. Причем аксессуары предназначены для Redmi K50 и Redmi K50 Pro. Чехлы идентичны по исполнению, но визуально блок основной камеры «прошки» выглядит крупнее. Если они действительно созданы по лекалам настоящих Redmi K50 и Redmi K50 Pro, то мы уже знаем, как будут выглядеть новинки.

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Буквально вчера стало известно, сколько компания может запросить за новинки линейки Redmi K50. Так, базовая версия серии будет базировать на Snapdragon 870 и ценник на нее может составить $314. Redmi K50 Pro уже достанется процессор Dimensity 8000 и отдать за него придется не менее $424. На ступеньку выше станет Redmi K50 Pro+ с чипсетом Dimensity 9000 и его цена может составить $518. Самым дорогим должен стать Redmi K50 Gaming Edition, который наградят платформой Snapdragon 8 Gen 1. А стоить он может $550.

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Источник: gizmochina