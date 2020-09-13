Для серии Huawei Mate 40 скорость быстрой зарядки нарастили

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Линейка Huawei Mate 40 предложит 66-ваттную зарядку

Никто не сомневается, что флагманы семейства Huawei Mate 40, которые будут представлены в сентябре или октябре нынешнего года, будут поставляться с быстрой зарядкой в комплекте. Вопрос только один: поддержку какой мощности зарядки получат новинки?

На фоне увлеченности производителями приростом скорости быстрой зарядки, Huawei также решила следовать этому тренду, но поражать воображение цифрами не станут. Как утверждает Digital Chat Station компания наградит новинки поддержкой зарядки мощностью 66 Вт. Напомним, что предшественники серии Mate 30 предлагают быструю 40-ваттную зарядку.

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В рамках новой серии выйдут три смартфона: Huawei Mate 40, Mate 40 Pro и Mate 40 Pro +, которые получат аккумуляторы емкостью 4300 мАч, 4600 мАч и 5000 мАч соответственно. Аппаратной основой новинок должен стать чип Kirin 9000, но есть вероятность, что старшая модель серии может удостоиться чипсета Kirin 9000E.

Предложат до 12 Гб оперативной памяти, флеш-накопитель вместимостью до 512 Гб, OLED-дисплеи со встроенными в них сканерами отпечатков пальцев, а также многомодульные основные камеры, где главный датчик должен быть разрешением 50 Мп. Есть также слухи, что Mate 40 будет работать под управлением EMUI 10, тогда как старшие модели линейки удостоятся EMUI 11.

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Источник: gizchina