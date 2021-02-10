12

Гайд как быстро переполнить хранилище Google One

Приложение Google Photos начало автоматически создавать резервные копии всех RAW-изображений, сообщает 9to5Google. Издание заметило, что на Pixel 8, ранее делавший снимки в формате RAW с помощью программы Pixel Camera, в приложении Google Photos появился баннер с надписью: "Новые фотографии в формате RAW появятся в режиме просмотра фотографий и теперь для них будет создана резервная копия". Но уже имеющиеся на устройстве изображения в формате RAW не будут загружены автоматически.

При нажатии фотографии в формате RAW ее версия в формате JPEG также создается и автоматически загружается в Google Фото. Но следует помнить, что если вы делаете много фотографий в формате RAW, файлы RAW имеют больший размер, чем JPEG, и могут быстро заполнить хранилище Google One. Не говоря уже о том, что это также потребляет больше загрузочных данных.

Источник также сообщает, что загруженное изображение появляется на главной вкладке "Фотографии" в приложении Google Фото со значком "RAW" в верхнем правом углу. Файл JPEG считается частью серии, а при открытии RAW-файла внизу появляется переключатель, позволяющий переключаться между JPEG и RAW.

При просмотре файла RAW вам доступны параметры "Установить как главную фотографию" и "Сохранить только эту фотографию", тогда как в формате JPEG отображается "Экспортировать эту фотографию" или "Сохранить только эту фотографию".

Если у вас ограниченный объем доступного хранилища Google One, рекомендуется снимать только в формате JPEG, поскольку не существует простого способа ограничить автоматическую загрузку изображений в формате RAW в Google Фото.

Читайте также: Будущее обновление Google Messages облегчит отправку фотографий

Источник: 9to5google