Долой спам: 13 августа Google перестанет присылать уведомления от YouTube на вашу почту

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Если вы активный пользователь YouTube, у вас наверняка оформлено миллион подписок. А контента многих из авторов, на которых вы подписаны, вы ждете иногда больше, чем самый хайповый фильм, из-за чего частенько включаете тот самый «Колокольчик», который так просят нажать все блоггеры. Только вот проблема в том, что чем больше подписок и включенных колокольчиков, тем больше мусора в вашем почтовом ящике.

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Вот уже несколько лет YouTube активно развивает свой сервис. Конечно, многое из того, что они пытаются вводить, часто ломается, но, так или иначе, работа идет. Например, видео-хостинг имеет несколько способов уведомления о новых видео, включая уведомления на мобильных устройствах через официальное приложение, уведомления на рабочем столе вашего ПК и через электронную почту.





Если два первых варианта очень даже удобны, то последний вряд ли пользуется большой популярностью. Именно поэтому компания решила полностью убрать дублирование уведомлений на электронную почту.





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«Если вы решили получать уведомления на электронную почту о новых видео с каналов, на которые вы подписаны, то письма перестанут приходить 13 августа 2020 года», - написал YouTube в своем блоге. «Вы все равно будете получать уведомления на смартфон через приложение YouTube или на рабочем столе через браузер Chrome, если вы включили возможность получения уведомления. Если вы еще не включили их, это можно сделать в настройках уведомлений».





Google говорит, что рассылка уведомлений на электронную почту прекращаются, потому что пользователи открывают менее 0,1% из этих писем.

Источник: Google