Дональд Трамп решил продлить период принятия решения по TikTok

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Президент США Дональд Трамп подписал указ, дающий TikTok 90 дней на решение вопроса с продажей их американских активов.





Вопрос с китайской соцсетью TikTok тянется уже, по ощущениям, несколько лет, и все никак не может прийти к консенсусу. Несмотря на активные переговоры Microsoft с владельцем TikTok, ByteDance, китайская компания до сих пор не может дать точного ответа. Для того чтобы дать компании время на обдумывание этой ситуации, президент США увеличил срок принятия решения с 45 до 90 дней.

Первоначально у TikTok был крайний срок - 20 сентября, сейчас приказ будет действовать до 12 ноября.

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Данный указ также обязывает ByteDance уничтожить все собранные с американских пользователей данные TikTok и отчитаться перед Комитетом по иностранным инвестициям США, как только данные будут уничтожены. ByteDance также обязан уничтожить все данные, собранные из приложения-предшественника TikTok Musical.ly. Первоначальный указ с 45-дневным сроком не включал в себя эти требования.





Главным претендентом на покупку TikTok до сих пор остается Microsoft. Недавно ее основатель и соучредитель Билл Гейтс назвал потенциальную сделку «отравленной чашей». Twitter также был заинтересован в сделке, но, скорее всего, не сможет предоставить необходимую сумму.

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Неизвестно, как новое постановление власти повлияет на потенциальную продажу, но Microsoft заявила, что ожидает завершения переговоров «не позднее 15 сентября 2020 года».





Источник: Gizmodo