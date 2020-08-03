Microsoft все-таки разрешили купить TikTok. Дело за малым – на сделку должны согласиться китайцы

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Чуть ли не весь период пребывания на президентском кресле Дональд Трамп ведет активную борьбу с Китаем. Сначала это были крупные китайские производители, вроде Huawei и ZTE, а в последнее время президент активно взялся за интеллектуальную собственность. 31 июля Трамп заявил, что запретит TikTok работать в США.

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На тот момент решить проблему немилости президента предлагала Microsoft – компания хотела выкупить большую часть активов соцсети, но Трамп отверг эту идею. Однако в воскресенье Microsoft провела переговоры с китайской фирмой ByteDance о приобретении серверов TikTok на территории США. Компания настаивает, что намерена завершить переговоры с ByteDance до 15 сентября.





Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла уже провел совещание с Трампом о приобретении TikTok. Изначально Microsoft сосредоточилась только на приобретении небольшого актива TikTok в США. Но, помимо рынка США, компания все-таки решилась приобрести подразделения TikTok и в других регионах, таких как Канада, Австралия и Новая Зеландия.

Наделла заявил, что сервис будет перекроен таким образом, чтобы обеспечить прозрачность для пользователей, а также надлежащий надзор за безопасностью со стороны правительств этих стран. Текущая платформа, предлагаемая TikTok, будет работать на основе первоклассных средств защиты безопасности, конфиденциальности и цифровой безопасности Microsoft.





По сообщению Reuters, президент США согласился с такими условиями. Трамп дал ByteDance 45 дней для обсуждения продажи TikTok компании Microsoft. Если сделка осуществится, то ByteDance должна будет удалить данные о пользователях, хранящиеся на своих серверах.

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Ни Microsoft, ни ByteDance не раскрыли условия сделки по приобретению. CNN через свои источники сообщает, что стоимость TikTok может значительно упасть, если компания прекратит свою деятельность в США. На данный момент стоимость приложения оценивается в $50 млрд.﻿





Источник: Slash Gear