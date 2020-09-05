Doom и Doom 2 получили поддержку широкоформатного режима
Легендарные Doom и Doom 2 получили обновление, позволяющее убивать монстров в привычном для сегодняшнего дня виде.
Мы уже много раз говорили о том, что мобильный гейминг – будущее игровой индустрии. Да, может, развитие игр идет не так быстро, как бы того хотелось любителям позалипать в смартфоне, но все-таки не зря игровые студии вливают огромное количество сил и средств в мобильные тайтлы.
Так, известный издатель id, выпустивший в свое время легендарные Doom и Doom 2, решил крупно обновить свои детища. Обновление придет на все доступные платформы, где можно официально установить классические игрушки.
Если вы давно планировали переиграть (или даже впервые поиграть) в одну из этих игр, то, скорее всего, больше всего вы оцените официальную поддержку широкоформатного разрешения. id настроили движок Doom так, чтобы размер 16:9 идеально накладывался на старый формат. Студия также увеличила поле зрения, чтобы вы могли видеть больше информации на экране.
Как и обычно, версия Doom и Doom 2 для iOS получила гораздо больше любви от разработчиков. id добавила новые элементы управления, поддержку контроллеров и возможность играть со скоростью 60 и 120 кадров в секунду, если у вас есть устройство с совместимой частотой обновления, например, iPad Pro. Пользователи Android и ПК получили поддержку лишь до 30 ФПС, но это уже лучше, чем было раньше.
В Сети уже оценили обновление. Фанаты игры уверены, что такой крупный апдейт поможет компании собрать еще больше интереса со стороны любителей стрелялок. Да и молодое поколение, не заставшее гейминга на старых квадратных мониторах, может прочувствовать, за что олды так полюбили серию Doom.
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Источник: SlashGear
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