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Sony Playstation 5 не будет поддерживать игры старше Playstation 4

01.09.2020 467 0

Да, все так, Microsoft переиграла Sony – Playstation 5 будет поддерживать только совсем свежие и чуть менее свежие тайтлы.

 

Playstation 5 в белом

 

С момента появления Xbox, Sony активно борется с конкурентом, и, надо сказать, делают это достаточно успешно: игры продаются в большем количестве именно на Playstation, на ней же чаще выходят эксклюзивы, да и общий ореол у Sony более благосклонный. Но, похоже, новое поколение приставки будет иметь значительный недостаток по сравнению с новым поколением игровой приставки от Microsoft.

 

На презентации Microsoft хвасталась тем, что новое поколение Xbox будет поддерживать тысячи игр вплоть до самой первой итерации приставки. Ходили слухи, что Sony Playstation 5 будет не такой «всеядной», и, похоже, это окажется правдой.

 

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На сайте поддержки крупного разработчика Ubisoft появилась страница, в которой имеется интересная информация. «Обратная совместимость будет доступна для поддерживаемых игр PlayStation 4, но будет невозможна для PlayStation 3, PlayStation 2 или PlayStation», - говорится на странице поддержки. Вот так, без лишней помпы, Sony решили избавить геймеров от надежд. Все это, конечно, идет Xbox только на руку.

 

Xbox X смеется в сторонке

 

Xbox X смеется в сторонке﻿

 

Sony подтвердила, что в игры для PS4 можно будет играть на PS5 в интервью изданию Wired более года назад. С тех пор единственной информацией об этом стала пара предложений во время презентации в марте, в которой сотрудник Sony Марк Черни объявил, что «почти все из 100 наиболее популярных игр на PS4 будут доступны на PS5». В конце концов, компания добавила, что «подавляющее большинство из более чем 4000 игр на PS4 можно будет играть на PS5», но не уточнила, когда именно это может произойти.

 

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Playstation 5 в черном

 

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Источник: kotaku.com


Sony Sony Playstation 5 Xbox X
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 01.09.2020

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Sony Playstation 5 не будет поддерживать игры старше Playstation 4