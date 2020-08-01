Ремейк культовой Battletoads готовится к выходу 20 августа на ПК и Xbox One

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Следующая новость должна заставить олдов всплакнуть о давно ушедшем детстве. И порадоваться с приятных перспектив, конечно же. Готовится ремейк одной из самых любимых и почитаемых игр поколения Sega – Battletoads.

Первая информация о новой игре серии Battletoads появилась еще в 2018 году, и в то время планировалось выпустить ее в 2019 году. Однако этого не случилось, и фанатам пришлось подождать еще какое-то время. Вчера вышел новый трейлер ремейка, и его задача – попытаться убедить вас, что подождать еще немного все же стоит. В принципе, учитывая, что фанаты ждут продолжения еще с середины 90х, несколько недель – не такая большая проблема.

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Новая игра будет иметь интересный дизайн – все благодаря графике как будто нарисованной от руки. Судя по всему, создатели решили не лишать новинку ощущения вечных трудностей от прохождения. Battletoads будет совмещать несколько различных жанров, в том числе платформер, shoot 'em up и beat 'em up.

Судя по опубликованному видео, в новой игре будут присутствовать 2D -и 3D-уровни, а также новая версия того самого гоночного уровня из оригинальной игры. Battletoads будет поддерживать кооперативный режим вплоть до трех игроков, так что вы смело можете звать своих друзей на помощь в прохождении самых бесячих частей игры.

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Battletoads выйдет на Xbox One и ПК совсем скоро – 20 августа.

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Источник: The Next Web