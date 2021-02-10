Доставка будущего: Samsung доставляет гаджеты дронами

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Samsung тестирует доставку смартфонов при помощи беспилотников

Сегодня дроны участвуют в гонках, доставляют еду и грузы, а еще снимают красивые пейзажа, шпионят и являются грозным оружием, разящим цели. Samsung решила использовать малые летальные аппараты для того, чтобы доставлять свои смартфоны. Идея состоит в том, чтобы доставлять новенький аппарат покупателю спустя всего несколько минут после того, как он осуществит его покупку на онлайн-площадке.

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На данном этапе компания тестирует такую доставку смартфонов в Ирландии. В качестве перевозчиков выступают беспилотники, способные развивать скорость до 60 км/ч и подниматься на высоту 80 метров. Такая воздушная доставка позволяет купить флагманы серии Galaxy S, среднего класса устройства А-серии, смарт-часы, наушники и планшеты.

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Как скоро пользователь может получить приобретенный гаджет, во многом зависит от его отдаленности от пункта отправки. На данном этапе известно, что быстрее всего получить груз могут жители города Оранморе и на его доставку уйдет всего около трех минут. Сейчас именно в этом городе и проводят испытания, но компания планирует постепенно расширить зону доставки.

Ограничится ли эксперимент только просторами Ирландии или же компания начнет доставлять беспилотниками свои устройства и в других странах, неизвестно.

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Источник: theverge