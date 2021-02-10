Samsung протянет руку помощи Huawei? Kirin 9000L будет производить Samsung?

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Появились слухи, что Samsung может взяться за выпуск 5-нм чипа Kirin 9000L

Huawei выпускала много смартфонов и среди них были интересные решения, а также она создала флагманы, которые задали новую планку по части мобильной фотографии. Но все рухнуло по воле США, которые решили, что негоже, чтобы китайская компания была в лидерах в области 5G. Было решено «душить» и «мочить» китайскую компанию, запретив ей приобретать комплектующие и настоятельно убедив страны-союзники, что не стоит иметь с ней дела.

Самым болезненным оказался удар по производству чипов Kirin. Их выпуск вынуждены были свернуть. Компания попыталась скупить все, до чего смогла дотянуться до вступления в силу санкций, но запасы имеют свойство заканчиваться и, похоже, что еще чуть-чуть и склады компании опустеют.

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Но пришло сообщение, что Samsung может спасти Huawei. Авторитетное издание Sammobile со ссылкой на источники в Китае опубликовала материал о том, что есть вероятность того, что чип 5-нанометровый Kirin 9000L будет производиться силами Samsung Foundry. Это будет упрощенная версия Kirin 9000 и Kirin 9000E, которым урезали тактовую частоту работы ядер. Их пиковая частота должна составить 2,86 ГГц против 3,13 ГГц у Kirin 9000.

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В числе характеристик Kirin 9000L упоминается 18-ядерный графический чип Mali-G78, тогда как у Kirin 9000 и Kirin 9000E предлагаются 24-ядерные и 22-ядерные решения. А еще новый процессор получит одно большое и одно маленькое ядро в нейронном блоке.

Сможет ли Samsung производить новый чип для Huawei? Это самый главный вопрос, на который никто не дает однозначного ответа. Многое будет зависеть от того, использует ли Samsung при производстве 5-нм чипов американские технологии. Если да, то удастся ли ей заручиться поддержкой американского правительства в виде лицензии, дающей право на работу с Huawei.

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Не менее важно и то, захочет ли Samsung в нынешней ситуации ввязываться в «политические дрязги» и не побоиться ли вызвать гнев у Америки. Не забываем также, что сейчас на рынке наблюдается дефицит чипов, и Samsung испытывает проблемы с нехваткой процессоров. Она не успевает удовлетворить уже существующий спрос, а тут необходимо еще и увеличить выпуск чипов на сторону. Вопросов больше чем ответов, ждем дальнейшего развития событий.

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Источник: sammobile