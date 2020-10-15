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Экономит на комплектации не только Apple, но и LG

15.10.2020 61 0

Зарядного устройства нет и в комплекте с LG G8X ThinQ

Смартфон, кабель — и все. Это комплект поставки iPhone 12. В этом году компания задумала авантюру и урезала комплект поставки. Наушники и зарядный блок признаны вещами ненужными по умолчанию. Все подается под «соусом» заботы об экологии и защиты природы. Нет зарядки, будьте добры докупить ее. И если вы захотите заряжать iPhone 12 быстро на мощности 20 Вт, то готовьтесь потратиться еще и на USB-Lightning, ведь в комплекте идет кабель, который не подходит к быстрой зарядке.

 

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Но, как показывает опыт, Apple уже не раз была законодателем моды и ее примеру не стыдясь следуют и другие. Поэтому вовсе не исключаем того, что в будущем мы станем свидетелями массового и санкционированного «бегства» зарядных устройств и наушников из комплекта поставок. Некоторые производители уже отличились. Так, Samsung продает на североамериканском рынке Galaxy Note 20 Ultra без наушников и защитного чехла. Спасибо, что зарядное устройство оставили на месте.

 

Экономит на комплектации не только Apple, но и LG – фото 1

 

«Дурной пример» Apple оказался заразительным для LG. Компания убрала из комплекта поставки LG G8X ThinQ для рынка Индии зарядное устройство. Продавать такие модели решено во время праздничной распродажи на Flipkart и сделано это для того, чтобы снизить ценник на сам смартфон. Правда, экономия выглядит сомнительной, ведь пользователям придется докупить зарядку, если у них нет совместимой.

 

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Источник: twitter

LG
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 15.10.2020

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Экономит на комплектации не только Apple, но и LG