Экономит на комплектации не только Apple, но и LG

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Зарядного устройства нет и в комплекте с LG G8X ThinQ

Смартфон, кабель — и все. Это комплект поставки iPhone 12. В этом году компания задумала авантюру и урезала комплект поставки. Наушники и зарядный блок признаны вещами ненужными по умолчанию. Все подается под «соусом» заботы об экологии и защиты природы. Нет зарядки, будьте добры докупить ее. И если вы захотите заряжать iPhone 12 быстро на мощности 20 Вт, то готовьтесь потратиться еще и на USB-Lightning, ведь в комплекте идет кабель, который не подходит к быстрой зарядке.

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Но, как показывает опыт, Apple уже не раз была законодателем моды и ее примеру не стыдясь следуют и другие. Поэтому вовсе не исключаем того, что в будущем мы станем свидетелями массового и санкционированного «бегства» зарядных устройств и наушников из комплекта поставок. Некоторые производители уже отличились. Так, Samsung продает на североамериканском рынке Galaxy Note 20 Ultra без наушников и защитного чехла. Спасибо, что зарядное устройство оставили на месте.

«Дурной пример» Apple оказался заразительным для LG. Компания убрала из комплекта поставки LG G8X ThinQ для рынка Индии зарядное устройство. Продавать такие модели решено во время праздничной распродажи на Flipkart и сделано это для того, чтобы снизить ценник на сам смартфон. Правда, экономия выглядит сомнительной, ведь пользователям придется докупить зарядку, если у них нет совместимой.

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Источник: twitter