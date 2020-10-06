Предзаказы LG Wing: провал или успех?

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За LG Wing очереди не выстроились, но все идет по плану

В этом году LG пошла по пути экспериментов и сделала ставку на дизайн, а также необычный форм-фактор. В рамках этой стратегии на свет появился диковинный LG Wing, который предложил поворотный дисплей. Правда, за обладание оригинальным устройством компания запросила немало — около $950 в Южной Корее, а в Европе просят и вовсе 1100 евро. Зашла ли новинка пользователям?

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Похоже, что потребители не оценили изысканий компании и LG Wing не вызвал у них желания обладать им. Первые итоги приема предзаказов выглядят удручающими и не являются поводом для гордости. Так, по данным сетевого информатора @Kuma_Sleepy, которому удалось познакомиться со статистикой предзаказов, за три недели LG Wing заказали всего 1275 пользователей.

А чтобы понять ту пропасть, которая существует в реакции потребителей на эту модель, информатор привел данные о количестве предзаказов на Samsung Galaxy Z Fold 2. Как оказалось, почти 80 тысяч человек заявили о своем желании прикупить складной смартфон Samsung.

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Но LG и не рассчитывала на то, что LG Wing будет пользоваться сумасшедшей популярностью. В ее планах реализация всего 3000 единиц экспериментального смартфона. И судя по первой реакции пользователей она вполне может выполнить собственный план до конца нынешнего года.

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Источник: twitter