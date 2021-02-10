Экраны Samsung Galaxy S24, S24 Plus и S24 Ultra будут одинаковыми и получат высокую яркость

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2500 нит, LTPO, M13

Инсайдер Revegnus раскрыл характеристики дисплеев будущих смартфонов Samsung Galaxy S24, S24+ и S24 Ultra. По словам источника, отличительной чертой этого поколения флагманов станут топовые параметры экрана у всех моделей, а не только у Ultra, как это делалось раньше.



Все три модели будут иметь дисплеи LTPO, M13 с пиковой яркостью 2500 нит. До сих пор только Samsung Galaxy S Ultra имели панели LTPO и наивысшие значения яркости. Единственными отличиями экранов всех трех Galaxy S Ultra будут разрешение и диагональ.



Это означает, что переменная частота обновления наконец-то будет доступна на моделях не-Ultra. Пик яркости 2500 нит, вероятно, означает способность экранов повышать яркость при воспроизведении HDR-совместимого содержимого. Однако это все равно большой шаг вперед.



2023 год отметился трендом повышения максимальной яркости экранов топовых смартфонов. Oppo достигла 2600 нит с Find X6 Pro, хотя компания решила не выпускать телефон за пределами Китая. Недавно Google выпустила на рынок Pixel 8 Pro, обеспечивающий до 2400 нит. По предварительной информации, складной смартфон OnePlus Open получит до 2800 нит на обоих экранах.

Источник: GSMArena