Redmi K40S и Xiaomi 11T: есть ли отличия?

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По скорости быстрой зарядки смартфоны должны разниться

Не является секретом желание Xiaomi выпустить смартфон Redmi K40S. Компания уже признавалась, что не все складывается гладко как хотелось и она сталкивается с рядом трудностей в производстве новинки. Совершенно очевидно, что дефицит комплектующих не позволяет Xiaomi выпустить смартфон в короткий срок. А, возможно, она попросту лукавит и набивает цену новинке.

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Очевидно, что Redmi K40S будет историей для рынка Китая и за пределы этой страны не выйдет. Причина банальна — на глобальном рынке уже представлен смартфон с аналогичными характеристиками. Упорно ходят слухи, что новинка станет копией XiaoMi 11T. Но все же минимум одно отличие между смартфонами будет.

Предположительно Redmi K40S прошел сертификацию в центре 3С в Китае. Это позволило узнать, что смартфон получит технологию быстрой зарядки мощностью 120 Вт. Для сравнения заряжать Xiaomi 11T можно на мощности 67 Вт.

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Что касается прочих характеристик, то они должны дублироваться. А это означает, что Redmi K40S предложит 120-герцовый дисплей, однокристальную систему Dimensity 1200, стереодинамики, аккумуляторную батарею емкостью 5000 мАч и тройную тыльную камеру с главным датчиком разрешением 108-мегапикселей. Ожидается, что в Китае за смартфон будут просить меньше. Ориентировочно ценник должен быть около $400.

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Источник: gizmochina