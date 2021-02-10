Емкость аккумуляторов серии iPhone 13 подросла

224

Незначительно, но прирост есть

Каждое новое поколение iPhone должно быть лучше предыдущего. Это правило, которому Apple следует неукоснительно, хотя и обходится без прорывов. В этом году история повторяется, серии iPhone 13 подтянули почти все параметры. Не забыли и про время автономной работы.

В уже привычной для себя манере Apple не стала озвучивать емкость аккумуляторов, ограничившись лишь заявлением, что время автономной работы подросло, незначительно, но прогресс есть. Так, прирост времени работы iPhone 13 mini и iPhone 13 Pro на фоне предшественников составил 1,5 часа, у iPhone 13 и iPhone 13 Pro Max — 2,5 часа.

Читать также: Видимо, Apple готовит два складных iPhone ﻿

Сразу после презентации начинается квест «узнай емкость батарейки новых iPhone». Своими данными поделилось издание 9to5mac, которое опубликовало информацию о емкости батареек новых iPhone 13. Показатели приводятся в Вт·ч, а не в мАч, которые считаются не такими точными как первые.

Как видно из таблицы, емкость аккумуляторов все же повысили, ведь в тех же «прошка» нивелировать жор 120-герцовых дисплеев только 5-нанометровой платформой не удастся, нужен прирост и миллиампер. Какой в итоге будет реальная автономность устройств серии iPhone 13, покажут тесты. Они должны появиться уже на следующей неделе.

Читать также: Премиальный сегмент за Apple, но Oppo и Xiaomi все больше борзеют

﻿﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿. ﻿﻿

Источник: 9to5mac