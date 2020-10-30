EMUI 11 для 37 устройств Huawei и Honor: график выхода обновлений

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Опубликован график выхода EMUI 11 для 37 различных моделей Huawei и Honor

На днях в одном из интервью высокопоставленный чиновник Huawei заявил о том, что компания готовится к тому, что фирменная оболочка EMUI 11 может стать последней в череде прошивок производителя. Другими словами, они совсем не исключают того, что EMUI 12 попросту не выйдет. Тем интереснее посмотреть, какие устройства Huawei обновятся до EMUI 11.

Компания опубликовала список тех моделей, которые в скором времени получат новую сборку фирменной оболочки. В него вошли 37 аппаратов от Huawei и Honor. Уже в ноябре обновиться до EMUI 11 смогут владельцы смартфонов флагманских серий Huawei P40, Honor 20, Huawei Mate 30 и Mate 20, а для Huawei Nova 7, Nova 7 Pro 5G, Nova 6, Nova 6 5G, Huawei P30/P30 Pro, Honor V30/V30 Pro, Honor 30/30 Pro/30 Pro+ и Huawei MatePad 10.8 уже выпустили бета-версию новой версии прошивки. Полный список моделей, которые получат обновление вы сможете увидеть на официальном тизере компании. И обратите внимание, что речь идет о китайской версии EMUI 11.

С большой долей вероятности все эти устройства первые претенденты на получение проприетарной операционной системы HongMeng OS (Harmony OS). Напомним, что в планах Huawei перевести свои устройства на фирменную операционку. По сути EMUI 11 — это переходная версия прошивки, которая ознаменует собой переход гаджетов компании на собственную ОС.

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На данный момент уже готова HongMengOS 2.0 beta для различных устройств, среди которых телевизоры и смарт-часы. Ожидается, что именно эта версия прошивки должна прийти на мобильные устройства. Ждем официальных комментариев компании на этот счет.

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Источник: toutiao