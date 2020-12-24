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Еще два смартфона Samsung допущены к тестированию One UI 3.0

24.12.2020 532 0

Samsung открыл возможность владельцам Galaxy M31 и Galaxy A51 поучаствовать в тестировании One UI 3.0.

 

Galaxy A51 5G

 

Galaxy A51 5G﻿

 

Еще два смартфона Samsung Galaxy готовы получить доступ к обновлению до One UI 3.0. Galaxy M31 станет первым смартфоном среднего диапазона компании, который получит новейшую сборку One UI.

 

Напомним, что Samsung начал выпуск бета-версии One UI 3.0 для некоторых свежих флагманских устройств: Galaxy S20, Galaxy S10 Lite, и Galaxy Note 20. После того, как компания проведет должную подготовку и проверки, большая часть актуальных смартфонов получит новую версию интерфейса от Samsung в стабильном варианте.

 

Бета-тестирование One UI 3.0 для Galaxy M31 началось в Индии. Версия прошивки имеет номер M315FDDU2ZTLF и является первым бета-обновлением для Samsung Galaxy M31. Прошивка основана на самой свежей версии «Зеленого робота» - Android 11. Также в эту сборку Samsung добавили последний доступный патч безопасности от  декабря 2020 года.

 

Постер записи на бета-тестирование

 

Постер записи на бета-тестирование﻿

 

Как и в большинстве релизов One UI 3.0, эта версия предоставит возможность оценить новый дизайн пользовательского интерфейса, улучшенный уровень безопасности, обновленные «родные» приложения, больше оптимизаций, исправления ошибок и более высокую производительность.

 

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Samsung также подготовили еще один более бюджетный смартфон к бета-тестированию One UI 3.0 – это Galaxy A51 5G. Опробовать новую сборку могут жители Южной Кореи – уже сейчас можно зарегистрироваться на получение обновления.

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Galaxy M31

 

Galaxy M31﻿

 

Источник: Gizmochina


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Samsung Samsung Galaxy M31 Samsung Galaxy A51 One UI 3.0
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 24.12.2020

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Еще два смартфона Samsung допущены к тестированию One UI 3.0