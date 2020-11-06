Хитовый смартфон Samsung M31 получает обновление до One UI 2.5

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Популярный бюджетник Samsung M31 уже получил новую версию прошивки One UI 2.5.

Еще один бюджетник Samsung, Galaxy M31, получил крупное обновление прошивки. Новая прошивка приносит долгожданную One UI 2.5 - по сути, самая последняя стабильная версия прошивки от корейцев.

Естественно, обновление прошивки One UI 2.5 для Galaxy M31 сопровождается последним патчем безопасности за ноябрь 2020 года.

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Последнее обновление для Galaxy M31 имеет номер сборки M315FXXU2ATJ9. В настоящее время Samsung распространяет ее только на территории Индии, но другие страны должны начать получать обновление в ближайшее время. Выбор Индии очевиден - Galaxy M31 здесь невероятно популярен. Строго говоря, за последнее время это один из самых успешных смартфонов Samsung в Индии.

One UI 2.5 является довольно заметным шагом вперед по сравнению с предыдущей версией One UI. В прошивке добавился ряд новых функций и изменений, таких как новые функции «родной» клавиатуры Samsung: поддержка разделения клавиатуры в альбомном режиме. Кроме того, приложение «Сообщения» теперь имеет опцию отправки автоматической отправки SOS-сообщения, где будет указано ваше местоположение.

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В списке изменений также упоминаются улучшения в работе камеры. Также обновление позволит владельцам Galaxy M31 использовать жесты навигации Android 10 в сторонних лончерах. Между тем, ноябрьский патч безопасности 2020 года, входящий в обновление прошивки One UI 2.5, устраняет многочисленные уязвимости, влияющие как на сам Android, так и на собственное программное обеспечение Samsung.

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Источник: GSMArena



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