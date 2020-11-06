Хитовый смартфон Samsung M31 получает обновление до One UI 2.5
Популярный бюджетник Samsung M31 уже получил новую версию прошивки One UI 2.5.
Еще один бюджетник Samsung, Galaxy M31, получил крупное обновление прошивки. Новая прошивка приносит долгожданную One UI 2.5 - по сути, самая последняя стабильная версия прошивки от корейцев.
Естественно, обновление прошивки One UI 2.5 для Galaxy M31 сопровождается последним патчем безопасности за ноябрь 2020 года.
Последнее обновление для Galaxy M31 имеет номер сборки M315FXXU2ATJ9. В настоящее время Samsung распространяет ее только на территории Индии, но другие страны должны начать получать обновление в ближайшее время. Выбор Индии очевиден - Galaxy M31 здесь невероятно популярен. Строго говоря, за последнее время это один из самых успешных смартфонов Samsung в Индии.
One UI 2.5 является довольно заметным шагом вперед по сравнению с предыдущей версией One UI. В прошивке добавился ряд новых функций и изменений, таких как новые функции «родной» клавиатуры Samsung: поддержка разделения клавиатуры в альбомном режиме. Кроме того, приложение «Сообщения» теперь имеет опцию отправки автоматической отправки SOS-сообщения, где будет указано ваше местоположение.
В списке изменений также упоминаются улучшения в работе камеры. Также обновление позволит владельцам Galaxy M31 использовать жесты навигации Android 10 в сторонних лончерах. Между тем, ноябрьский патч безопасности 2020 года, входящий в обновление прошивки One UI 2.5, устраняет многочисленные уязвимости, влияющие как на сам Android, так и на собственное программное обеспечение Samsung.
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Источник: GSMArena
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