Владельцы Samsung Note 20 уже могут попробовать свежую One UI 3.0

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Убер-флагман от Samsung Note 20 одним из первых получил возможность оценить наработки программистов компании.

С сегодняшнего дня для тестирования новейшего интерфейса Samsung не обязательно иметь Galaxy S20. Бета-версия One UI 3.0 теперь доступна для Galaxy Note 20 и Note 20 Ultra.

Чтобы прикоснуться к самым последним наработкам компании, как и всегда, для начала придется зарегистрироваться в приложении Samsung Members. Компания предупреждает, что обновление выпущено быстрее, чем обычно – Samsung хотелось, чтобы пользователи уже могли прочувствовать все изменения. То есть даже несмотря на то, что это бета, стабильность может быть чуть хуже, чем мы привыкли ожидать от еще не финальной версии прошивки.

В тестовом релизе добавлены многочисленные улучшения работы интерфейса, а также новые функции. Некоторые из них исходят из нововведений Android 11. Например, пользователи заметят новый раздел для чатов прямо в шторке уведомлений. Также компания обещает улучшения в работе веб-браузера Samsung. Стоит ожидать улучшений и в работе домашнего экрана и экрана блокировки.

Еще компания добавила улучшения и в работе экосистемы, такие как расширенная поддержка беспроводной работы DeX.

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Samsung уже взяли на себя обязательство выпустить готовую версию прошивки после ноября. Ожидается, что она выйдет к декабрю. Компания не представила список устройств, которые получат бета-версию после Galaxy Note 20, но, учитывая недавнее обещание компании поддерживать свои новые устройства до трех лет, список может быть достаточно широкий.

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Источник: SamMobile



https://andro-news.com/news/samsung-nachal-otpravlyat-obnovlenie-do-oneui-2.5-na-nekotorye-m.html Samsung начал отправлять обновление до OneUI 2.5 на некоторые модели линейки Galaxy A