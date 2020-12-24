Vivo представили новый среднебюджетник Vivo V20 (2021)

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Представлен Vivo V20 (2021) – неплохой среднебюджетник от китайского техногиганта.

Не прошло и недели после публикации нашей статьи про ранние утечки о новом Vivo V20 (2021), как компания взяла и очень незаметно представила свое новое устройство. Начиная с сегодняшнего дня смартфон можно приобрести на сайтах Vivo India и Amazon India. Очевидно, смартфон входит в линейку Vivo V20, которая включает в себя такие устройства, как Vivo V20 SE, Vivo V20 и Vivo V20 Pro.

Vivo V20 (2021) оснащен 6,44-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления изображения 60 Гц. Устройство имеет следующие размеры: 161,3 х 74,2 х 7,38 мм и вес 171 грамм.

Несмотря на изначальные слухи о том, что в новом смартфоне от Vivo будет установлен чип Snapdragon 720G, сердцем V20 (2021) более мощный Snapdragon 730G. Ему помогают 8 Гб оперативной и 128 ГБ постоянной памяти. Аккумулятор смартфона имеет неплохую емкость 4000 мАч и поддерживает быструю зарядку мощностью 33 Вт.

Модуль основной камеры имеет три объектива: главный на 64 Мп, 8-мегапиксельный ультраширокоугольный объектив и 2-мегапиксельный «портретник». Спереди мы находим фронтальную камеру с разрешением 44 Мп. Прошивкой в смартфоне выступает собственный графический интерфейс компании FunTouchOS 11 на базе Android 11.

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V20 (2021) оценили в $339 – тот же самый ценник имеет и его предшественник, V20. Смартфон поставляется в цветах с названиями Midnight Jazz (черный) и Sunset Melody (градиент).

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Источник: GSMArena



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