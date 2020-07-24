Еще одни часы, но очень экстравагантные. Nubia Watch доступны для предзаказа.

494

Рынок различной умной мелочевки развивается быстрее, чем вы думаете. Сегодня мы рассказали вам о глобальном запуске OPPO Watch. И новости на этом не заканчиваются. Nubia готова представить свои умные часы с таким же лаконичным названием Nubia Watch. Сегодня необычные смарт-часы стали доступны для предзаказа на JD.com. Часы от китайского бренда выйдут в продажу 28 июля 2020 года.

В отличие от представленных в прошлом году Nubia Alpha, в Nubia Watch нет камеры, но есть гибкий дисплей. К сожалению, другие характеристики или даже цены на необычные смарт-часы в настоящее время неизвестны. Но, учитывая непривычный для нас дизайн, скорее всего, производитель должен был хорошо поработать над надежностью конструкции. Все-таки форм-фактор вряд ли должен отличаться прочностью, если не облачить экран в защитный каркас.

Читать также: OPPO готовится представить свои часы на WearOS на глобальном рынке уже совсем скоро

﻿

Естественно, в Сети уже начали делать предположения насчет ценника устройства. Похожие по внешности часы от бренда Nubia Alpha была выпущены в Пекине по цене 3499 юаней (около $499) за вариант с возможностью использования eSIM-карты. На данный момент цена этих часов составляет 1 188 юаней (около $169), что, возможно, связано с предстоящим запуском Nubia Watch.

Читать также: Nubia Alpha (Nubia α): смарт-часы, которые хотят быть гибким смартфоном на запястье

Таким образом, можно ожидать, что ценник будет находиться в районе 430 долларов. Однако, это всего лишь домыслы, так что остается ждать даты презентации.

﻿

Источник: Gizchina