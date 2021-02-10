Ещё один вариант внешнего вида Huawei P50

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Продолжаем собирать утечки по Huawei P50﻿ перед анонсом

Вчера один инсайдер опубликовал очередной вариант внешнего вида Huawei P50.

В комментарии к рендерам говориться о том, что Huawei и дальше сотрудничает с Leica по части фото. Мы все помним, что смартфоны Huawei этой линейки всегда были первоклассными камерафонами. Тем более это вполне ожидаемо после новости о том, что камеры в новом Huawei Mate X2 тоже разрабатывались совместно с компанией Leica.

В новости также сообщается, что дизайн блока основных камер в новом Huawei P50 можно будет назвать «индустриальным» - максимально простым и не замаскированным. Возможно, имеется ввиду, что главное внимание будет уделяться не симметричности и рамкам вокруг модулей, а самим модулям. На рендерах видно как множество камер просто расположились одна за другой, максимально просто. При этом, они действительно не замаскированы, а расположены «как есть». Интересная версия.

Напомним, что Huawei P50 ранее приписывали чип Kirin 9000, 6,7-дюймовый экран на 120Гц, аккумулятор на 4300 мАч и зарядку до 66Вт мощности.

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Анонс модели ожидают в марте 2021 года.

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Источник: news.mydrivers.com