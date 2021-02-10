Это самые мощные смартфоны января на мировом рынке

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AnTuTu назвала самые производительные смартфоны по итогам первого месяца 2022 года

В прошлом году Qualcomm и MediaTek представили новые процессоры и платформы, получившие широкое распространение в смартфонах. На рынке усилилась конкуренция и в выборе интересных моделей нет недостатка. Для кого-то в этой ситуации уместным будет знать, какие смартфоны самые производительные на рынке. Ведь все познается в сравнении.

И тут на помощь приходит бенчмарк AnTuTu, разработчики которого на постоянной основе публикуют свои рейтинги самых мощных решений. С топ-10 для рынка Китая мы уже знакомили вас, а теперь пришло время узнать о расстановке сил на глобальном рынке по итогам января 2022 года.

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Если в китайском чарте самых производительных флагманов уже есть тотальное доминирование устройств с Snapdragon 8 Gen 1, то до глобального рынка эта тенденция докатится чуть позже. Сейчас же лидером стал Xiaomi 12 Pro, единственный представитель нового поколения топовых устройств с Snapdragon 8 Gen 1 в этом рейтинге. До заветной отметки в 1 млн «попугаев» он не допрыгнул, показав результат 979 499 баллов.

Оставшиеся девять мест в топ-10 заняли прошлогодние флагманы на базе Snapdragon 888/888+. Так, второе и третье место за игровыми Nubia Red Magic 6 и Asus ROG Phone 5s Pro. На четвертую позицию сумел попасть Nubia Red Magic 6R, оставивший позади realme GT. Следом идут Asus ROG Phone 5, iQOO 7, OnePlus 9 Pro, Samsung Galaxy S21 Ultra и OnePlus 9.

Уже по традиции самых мощных выбирают и среди устройств среднеценового сегмента. И тут сходства с китайским чартом больше. Первые строчки рейтинга взяли модели с Snapdragon 778G и Snapdragon 780G. Тройка лидеров выглядит так: iQOO Z5, Realme GT Master и Xiaomi Mi 11 Lite. С четвертого по седьмое место заняли модели с Snapdragon 778G: Xiaomi Mi 11 Lite NE, Honor 50, Samsung Galaxy A52s 5G и Galaxy M52 5G. Восьмая строчка за Vivo V23 5G на базе Dimensity 920, девятым стал iQOO Z3 с Snapdragon 768G и замкнул десятку лучших Oppo Reno6 5G с процессором Dimensity 900.

Источник: AnTuTu