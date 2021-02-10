Это Xiaomi 12. Говорят, что так он может выглядеть

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В сеть слили рендер Xiaomi 12 с заявкой на достоверность

Уже давно не секрет, что нынешний сезон Xiaomi закончит на высокой ноте, представив флагман 2022 года — Xiaomi 12. Последние слухи ориентируют нас на то, что произойдет это 28 декабря. Известный сетевой информатор Digital Chat Station даже дал прогноз, что вместе с Xiaomi 12 представят его компактную и упрощенную версию Xiaomi 12X, а также более продвинутую — Xiaomi 12 Pro.

Предугадать, какая начинка достанется Xiaomi 12 несложно. Чего не скажешь о дизайне. Инсайдеры не балуют нас изображениями, демонстрирующими внешний вид флагмана. Все на что оказались они способны, так это на прогноз, что Xiaomi 12 получит новый и стильный дизайн. Глядя на сегодняшний рендер смартфона нам остается только гадать, что нового они могли увидеть в нем.

В сеть выложили рендер смартфона и фото тыльной панели Xiaomi 12, которые демонстрируют то, как может выглядеть аппарат. Его дизайн перекликается с образом Xiaomi Civi и Redmi K30s, а также есть отсылка к дизайну ряда моделей Vivo в части оформления блока основной камеры. На лицевой же панели все привычно — изогнутый OLED-экран с круглым вырезом под фронталку.

Известно, что Xiaomi 12 получит 6,7-дюймовый дисплей разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, чипсет Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой проводной зарядкой на 120 Вт. Основная камера тройная и помимо главного сенсора получила ультраширик и макродатчик.

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Источник: mydrivers