Эван Бласс просит помочь тому, кого поймали за слив информации о Galaxy S21

930

Известный инсайдер предложил скинуться на пропитание бывшему сотруднику Samsung, уволенному за разглашение конфиденциальной информации

Samsung больше не может держать в тайне готовящиеся устройства. Все потому, что в их создании и производстве задействовано огромное количество партнеров и людей, которые часто и становятся источниками утечек. Частенько с очередной информацией о еще не анонсированных продуктах на сцену выходит Эван Бласс (@evleaks), который получил авторитет надежного информатора, чьи предсказания точны.

Но как ему удается находить утечки раньше других? Оказывается, ему в этом помогают не чистые на руку сотрудники Samsung. Правда, их могут вычислить и тогда ответственности не избежать. Так, на днях Эван Бласс рассказал душещипательную историю о том, что один из информаторов в стане Samsung поплатился за слив информации о Galaxy S21 — он был уволен. У него нет средств на жизнь и Эван Бласс предложил всем неравнодушным скинуться на пропитание информатору.

И это не первый случай, когда источники @evleaks поплатились работой за слив конфиденциальных сведений известному инсайдеру. Как правило, Эван Бласс своих не бросал и поддерживал их материально из собственного кармана, но в этот раз ситуация неординарная.

Читать также: Сравнение камер: Samsung Galaxy S21 Ultra против Huawei P40 Pro+, Samsung Galaxy S21+ vs Galaxy S20 FE﻿

При этом он заявил, что многие считают, что утечки и слив информации являются игрой и развлечением. На самом деле занятие этот отнюдь не романтичное и сложно жить спокойно осознавая, что кто-то лишился из-за тебя работы. Но, мы то понимаем, что люди все взрослые и понимали на что шли. Как правило, источники получают вознаграждение и это плата за риск, на который они идут осознанно, нарушая правила конфиденциальности.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: twitter