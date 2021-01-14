Сравнение камер: Samsung Galaxy S21 Ultra против Huawei P40 Pro+, Samsung Galaxy S21+ vs Galaxy S20 FE

96

Снимки на камеру Samsung Galaxy S21 Ultra и Galaxy S21+, сравнение с Huawei P40 Pro+ и Galaxy S20 FE

Сегодня была представлена серия флагманов Galaxy S21, где, прежде всего, Galaxy S21 Ultra готов вписаться в разборки по части лучшего камерофона на рынке. Здесь характеристики камер существенно разнятся с теми, что предлагают прочие представители нового флагманского семейства. Как, собственно, и само количество датчиков и новшеством стало появление двух телеобъективов.

Уже составили свое первое впечатление о Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra, и готовы с ним поделиться. Безусловно, с аппаратами еще предстоит подробнее разобраться, говорить о полноценном опыте использования еще рано. На первом этапе решено провести тестирование камер. Для сравнения мы взяли Galaxy S20 FE, которому пришлось сразиться с Galaxy S21+, а также выставили Huawei P40 Pro+ против Galaxy S21 Ultra.

Основное отличие Galaxy S21+ от Galaxy S20 FE заключается только в характеристиках телеобъектива. В первом это датчик на внушительные 64 Мп, а во втором смартфоне все скромнее — 8 Мп. По показателям количества мегапикселей новинка явно выигрывает у «младшего» брата. Но зато смартфон «по заявкам фанов» лучше своего «старшего» брата по динамическому диапазону и детализации. Если нужно снять что-то крупно с приближением, то тут вновь предпочтение за Galaxy S20 FE. Снимки на телемодуль Galaxy S21+ в ряде случаев имеют проблемы с детализацией.

Если говорить о Galaxy S21 Ultra и Huawei P40 Pro+, то победу в первом испытании решено никому не присуждать. К достоинствам двух моделей причислим широкий цветовой диапазон и высокий уровень детализации. В целом оба смартфона выдают выразительные и контрастные снимки, причем не в ущерб детализации. Пожалуй, к недостаткам камеры Galaxy S21 Ultra отнесем холодную цветовую температуру. Но это только первые впечатления и нужно подробнее тестить, чтобы понять все слабые и сильные стороны нового флагмана.



Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿