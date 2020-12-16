Еврокомиссия признала ВКонтакте и Telegram рассадником пиратского контента

Telegram и ВКонтакте попали в список платформ с пиратским контентом

Достаточно большое количество ресурсов и социальных сетей являются райским местом для процветания онлайн-пиратства. Со своей стороны, регуляторные органы в Европе борются с таким положением вещей. В «черный список» тех, кто способствует распространению пиратского контента попали Telegram и Вконтакте.

Такое решение приняла Еврокомиссия, изучив отчеты правообладателей. Чиновники пришли к выводу, что на просторах мессенджера распространяется огромное количество пиратского контента: фильмы, книги, музыка, телепередачи и др. Нередко используются публичные каналы, где можно найти ссылки на сайты с нелегальным контентом.

Достаточно большое количество жалоб правообладателей поступило и в отношении социальной сети ВКонтакте, которая стала рассадником пиратства и попирает авторские права.

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Telegram и ВКонтакте выступили против такого решения Еврокомиссии и считают его необоснованным. Так, мессенджер, принадлежащий Павлу Дурову, заявил о том, что они постоянно мониторят контент на предмет нарушения авторских прав и после получения жалобы от правообладателя они удаляют пиратский контент в течение суток.

Регулярную зачистку проводят и на просторах ВКонтакте, а также тут внедрили алгоритмы, позволяющие «отлавливать» нелегальный контент и блокировать его. Себе в заслуги социальная сеть записала и то, что в короткий срок рассмотрела более 1,3 млн жалоб, большинство из которых привели к удалению пиратского контента.

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Источник: Еврокомиссия