В новой версии Telegram появились комментарии

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Один из самых популярных мессенджеров получил долгожданное обновление.

Перейдем от WhatsApp к мессенджерам, не стоящим на месте. Вчера приложение для обмена сообщениями получило долгожданное обновление.

Новая версия мессенджера расширяет возможность поиска по чатам и группам, позволяет администраторам групп делать себя анонимными, добавляет возможность писать комментарии к постам, а также внедряет новые анимации клавиатуры и эмоджи.

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Пожалуй, главным нововведением стало появление возможности оставлять комментарии к сообщениям в различных каналах. Комментарии отображаются в отдельной странице, в которой теперь не нужно регистрироваться или подключать специальный бот. Комментарии здорово разнообразят интерактивность с любимыми каналами.

Если вы активный пользователь Telegram, скорее всего, у вас оформлена подписка на большое количество каналов, в которых зачастую тяжело искать нужную информацию. Теперь вы сможете отфильтровать результаты поиска по типу: Медиа, Ссылки, Файлы и т.д. Вы также можете просто искать по периоду времени, введя дату или точный период. Вы также можете искать по источнику, вводя имя человека, группу, канал.

Также, если вы ведете собственную страницу, то, начиная с этой версии, вы сможете делать себя невидимым для своих подписчиков - администраторы групп теперь могут стать анонимными, нажав кнопку «Остаться анонимным» в правах администратора. Ваши сообщения в чате будут подписаны именем группы, прямо как в ВКонтакте.

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И последним штрихом являются новые анимации клавиатуры на Android, а также новые анимированные смайлики. Обновились и внутренние анимации обновления страницы и немного изменились расположения некоторых элементов.

Благодаря этим новым фичам Telegram остается чем-то новым и свежим спустя несколько лет после своей премьеры.

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Источник: Telegram



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