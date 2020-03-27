Анонс Xiaomi Mi 10 Lite: доступ к 5G по минимальной цене

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С опозданием на месяц сегодня Xiaomi устроила мировую премьеру серии Mi 10. Мало кто ожидал, что компания сможет удивить сегодняшним ивентом. Но ей это удалось. Причем дваждый. Первый раз компания впечатлила, когда озвучила ценники на Xiaomi Mi 10 и Xiaomi Mi 10 Pro в Европе. А второй, когда представила Xiaomi Mi 10 Lite.

Во время презентации о самом смартфоне было сказано мало. Акцент сделали только на тех характеристиках, которые компания посчитала нужным озвучить.

Сказано было, что Xiaomi Mi 10 Lite получил AMOLED-дисплей диагональю 6,57 дюйма разрешением FullHD+, чипсет Snapdragon 765G с системой охлаждения LiquidCool и 5G-модемом Snapdragon X52, 6 Гб оперативки (LPDDR4X), 64/128 Гб постоянной памяти UFS 2.1 и аккумулятор емкостью 4160 мАч с быстрой 20 ваттной зарядкой.

Вес новинки составил 192 грамма и толщина корпуса 7,98 мм. На лицевой панели есть фронтальная 16-мегапиксельная камера, встроенная в каплю-вырез, а на тыльной стороне установили квадрокамеру на манер Redmi Note 9 Pro, где главный датчик на 48-мегапикселей.

Старт продаж — перспектива отдаленная. Обещан приход Xiaomi Mi 10 Lite в мае по цене 349 евро за версию с 64 флеш-памяти и модификацию с удвоенным объемом постоянной памяти оценили в 399 евро.

Источник: xataka