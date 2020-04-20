Анонс MIUI 12 — вместе с премьерой Xiaomi Mi 10 Lite

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Xiaomi намерена скоро анонсировать выход MIUI 12, первая версия для разработчиков и фанатов бета-сборок на подходе. О том, что релиз близится, сообщил известный инсайдер Xiaomishka на своей странице в Twitter. По данным источника, анонс MIUI 12 может состояться 27 или 28 апреля, а с 29 апреля стартует бета-тестирование китайской версии фирменной прошивки.

Интересно, что по сведениям Xiaomishka, одновременно с премьерой MIUI 12 компания намерена представить Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Xiaomi Mi 10 Lite). На данный момент сама компания никак не комментирует эти сведения.

Как правило, для анонса значимых продуктов компания собирает пресс-конференцию. В этот раз, скорее всего, она пройдет в формате онлайн и Xiaomi должна анонсировать свое намерение представить новинки. Поэтому ждем официального подтверждения о предстоящем пресс-мероприятии.

MIUI 12 станет юбилейным обновлением фирменной прошивки Xiaomi, которая начала свою историю 10 лет назад. Скорее всего, основные функции, которые компания запланировала для этой версии оболочки, станут доступны с выходом второй или третьей бета-сборки.

Среди нововведений в MIUI 12 стоит ждать обновленный интерфейс, расширенные настройки экрана с управлением мерцания, появятся режим концентрации на определенных задачах и новые жесты навигации. Обещают глобальный темный режим, обновленное меню многозадачности и новый принцип группировки уведомлений.

Источник: twitter