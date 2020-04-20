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Анонс MIUI 12 — вместе с премьерой Xiaomi Mi 10 Lite

20.04.2020 118 0

Xiaomi намерена скоро анонсировать выход MIUI 12, первая версия для разработчиков и фанатов бета-сборок на подходе. О том, что релиз близится, сообщил известный инсайдер Xiaomishka на своей странице в Twitter. По данным источника, анонс MIUI 12 может состояться 27 или 28 апреля, а с 29 апреля стартует бета-тестирование китайской версии фирменной прошивки.

 

Интересно, что по сведениям Xiaomishka, одновременно с премьерой MIUI 12 компания намерена представить Xiaomi Mi 10 Youth Edition (Xiaomi Mi 10 Lite). На данный момент сама компания никак не комментирует эти сведения.

 

Анонс MIUI 12 — вместе с премьерой Xiaomi Mi 10 Lite – фото 1

 

Как правило, для анонса значимых продуктов компания собирает пресс-конференцию. В этот раз, скорее всего, она пройдет в формате онлайн и Xiaomi должна анонсировать свое намерение представить новинки. Поэтому ждем официального подтверждения о предстоящем пресс-мероприятии.   

MIUI 12 станет юбилейным обновлением фирменной прошивки Xiaomi, которая начала свою историю 10 лет назад. Скорее всего, основные функции, которые компания запланировала для этой версии оболочки, станут доступны с выходом второй или третьей бета-сборки.

 

Среди нововведений в MIUI 12 стоит ждать обновленный интерфейс, расширенные настройки экрана с управлением мерцания, появятся режим концентрации на определенных задачах и новые жесты навигации. Обещают глобальный темный режим, обновленное меню многозадачности и новый принцип группировки уведомлений.

 

Источник: twitter

MIUI 12 Xiaomi Mi 10 Lite
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 20.04.2020

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Анонс MIUI 12 — вместе с премьерой Xiaomi Mi 10 Lite