Exynos 1280: что предложит новый чип

336

В плане производительности Samsung Galaxy A53 5G не удивит

Уже много сказано о том, что 17 марта Samsung устроит презентацию Galaxy A33 5G и Galaxy A53 5G. Возможно, компания также покажет Galaxy A73 5G, но инсайдеры ранее предсказывали, что компания отложит выход этой модели до более позднего времени.

Ожидается, что Galaxy A53 5G получит новый чип Exynos 1280, о котором до недавнего времени не было что-то известно. И вот сегодня об этом процессоре поведали чуть больше. Сообщается, что этот чип изготовлен с применением 5-нанометрового техпроцесса.

В состав платформы войдут восемь процессорных ядер, два из которых высокопроизводительных Cortex-A78 с частотой 2,4 ГГц и шесть энергоэффективных Cortex-A55, работающие на частоте 2,3 ГГц. За обработку графики будет отвечать видеоускоритель Mali-G68 MP4, работающий на частоте 1 ГГц. Чипсет предложит 5G-модем, поддержку Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6.

Безусловно, чип не будет выдавать производительность на уровне актуальных флагманских процессоров. Судя по характеристикам Exynos 1280, новая платформа8 очень схожа с Dimensity 900, а значит, она будет предлагать такую же мощь. Если эти предположения верны, то по части производительности Galaxy A53 5G едва ли будет превосходить Galaxy A52s на базе Snapdragon 778G.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: sammobile