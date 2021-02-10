Exynos 2200 окажется слабее всех?

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Тесты в Geekbench 5 не внушают оптимизм, Exynos 2200 даже слабее Snapdragon 888

Samsung освоила 4-нанометровый техпроцесс и позвала на помощь AMD для создания графической подсистемы, а результатом всех усилий стал чип Exynos 2200. Дебютировать процессор должен в серии Galaxy S22, представить которую должны 9 февраля. На бумаге чипсет выглядит интересно, осталось оценить его в реальных условиях эксплуатации.

Уже скоро мы сможем оценить потенциал Exynos 2200, но по сети бродит не очень обнадеживающая информация. Так, может случиться, что новый процессор Samsung не только проиграет Snapdragon 8 Gen 1, но и прошлогоднему чипсету Snapdragon 888. В то, что так может случиться, рассказал известный и авторитетный инсайдер Ice Universe, выложивший результаты тестирования Exynos 2200 в Geekbench 5 и сравнил полученные результаты с Apple A15 Bionic, Dimensity 9000, Snapdragon 8 Gen 1 и Snapdragon 888.

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По итогам теста, новый флагманский чипсет Samsung уступил всем конкурентам. Производительнее всех оказался Apple A15 Bionic, а на втором месте идет Dimensity 9000, оставивший позади Snapdragon 8 Gen 1. Сам Ice Universe высказал сожаление, что Dimensity 9000, который найдет свое применение в серии Galaxy A, окажется производительнее Exynos 2200, установленный в Galaxy S22. Выходит, что устройства среднего класса могут оказаться мощнее флагмангов компании.

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Источник: twitter