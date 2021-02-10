Samsung не скрывает дату презентации Galaxy S22

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Новые смартфоны и планшеты представят через две недели

Мероприятия Samsung уже давно перестали быть сюрпризом для фанатов компании. Как правило, еще задолго до презентации какой-то ушлый аналитик или инсайдер сольет дату ее проведения. Безусловно, иногда слухи не подтверждаются, но все же чаще сетевые информаторы бьют точно в цель.

Ранее в сети появились предсказания, что серию Galaxy S22 представят 9 февраля. Поскольку до ее проведения остается немного времени, компания уже начала подогревать интерес к новинкам. Так, на прошлой неделе глава мобильного подразделения Samsung заявил, что компания готова нарушать правила и готовится представить уникальный продукт, а им должен стать Galaxy S22 Ultra.

А еще Samsung начала прием предзаказов на новинки. Те, кто решил воспользоваться предложением, заполняли форму регистрации для предварительного заказа. После оформления всех формальностей, компания извещала их, что Galaxy Unpacked 2022 состоится 9 февраля.

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В скором времени Samsung должна официально подтвердить время проведения презентации флагманских смартфонов Galaxy S22 и планшетов Galaxy Tab S8. Среди мобильных устройств самым любопытным выглядит Galaxy S22 Ultra, который ориентирован на поклонников серии Galaxy Note и предложит лучшую среди устройств серии камеру.

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Источник: gizmochina