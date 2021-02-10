Exynos 2400 против Snapdragon 8 Gen 3: смог ли корейский чип догнать породистого монстра?

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Все-таки есть разница!

Мы долго ждали серию Samsung Galaxy S24 и все это время думали, какие смартфоны получат Exynos 2400 или вообще не получат, опасаясь, что чип южнокорейского гиганта будет значительно хуже себя показывать в работе. Чип же должен был тесно конкурировать с Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, а некоторые ранние тесты Geekbench до запуска серии S24 даже предполагали, что он может быть лучше в некоторых сферах.

Сейчас Samsung решила раскрыть карты, обнародовав состав ядер, рабочие частоты и другие особенности. На фоне 8-ядерных конкурентов Exynos 2400 предлагает 10 ядер: одно сверхмощное Cortex-X4 (3,2 ГГц), пять производительных Cortex-A720 (два по 2,9 ГГц и три по 2,6 ГГц), а также четыре энергоэффективных Cortex-A520 (2,0 ГГц).

Что нам это дает? Производится чип на базе третьего поколения 4-нм техпроцесса Samsung LPP+ и, по словам компании, превосходит Exynos 2200 в 1,7 раза по CPU и в 14,7 раза по AI-вычислениям. На бумаге такой чип раскрывает множество возможностей, но стоит посмотреть на тесты.

Последние результаты показывают, что главный конкурент в лице Snapdragon все еще имеет преимущество в общей производительности. Вьетнамский блоггер протестировал оба чипа в AnTuTu, сравнив Galaxy S24 на базе Exynos 2400 и Snapdragon 8 Gen 3 для S24 Ultra на базе Galaxy.

Galaxy S24 с чипом Exynos набрал 1,7 миллиона баллов, тогда как Galaxy S24 Ultra на базе Snapdragon – 1,8 миллиона. Разница в производительности составляет около 7%, звучит хотя и немного, но как это отразится в продуктивных задачах – пока неизвестно. Кроме этого, стоит взглянуть на показатели температуры, ведь, как оказалось, Exynos все же греется больше. Кроме того, есть еще один нюанс: тогда как у других производителей Snapdragon 8 Gen 3 набирает более 2 миллионов баллов, чип с гордым названием “ for Galaxy” отстает.

Блогер также упомянул, что более крупный Galaxy S24+ может работать лучше по сравнению с Snapdragon 8 Gen 3.

Выходит, что хотя чип Exynos 2400 сильный и почти такой же хороший, как и Snapdragon, он еще не совсем сравнялся с ним. Но не стоит забрасывать чипы помидорами, это лишь ранние тесты, возможно, еще на тестовых образцах или на первых партиях смартфонов (с обновлением системы результаты могут отличаться), а следовательно, стоит ожидать большего количества протестированных девайсов.

Источник: gizmochina