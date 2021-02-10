Фабрика по производству половины мирового объема iPhone вынуждена приостановить свою работу

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Наводнение внесло коррективы в работу фабрики Foxconn

Изменение климата стало реальностью, и оно становится причиной ряда природных катаклизмов. Например, по всему миру мы наблюдаем ураганы, ливни, когда за несколько часов проливается месячная норма осадков, что приводит к затоплению населенных пунктов. Против таких чрезвычайных ситуаций природного характера бессильны все, включая и Apple.

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Нельзя исключать того факта, что компании придется отложить выход iPhone 13 и также пересмотреть свои планы продаж уже вышедших устройств. Виной этому может стать сильнейшее наводнение в Китае, которое привело к отключению электричества на одном из заводов Foxconn в Чжэнчжоу. Именно тут собирается почти половина мирового объема производимых iPhone.

По словам ряда сотрудников, часть помещений оказались подтопленными и некоторые из рабочтников были отправлены домой в вынужденный простой. Один из рабочих и вовсе говорит о том, что одно из помещений завода было затоплено так, что уровень воды достигал его бедер. Сама Foxconn заявляет, что негативные последствия от наводнения минимальны и она успешно реализовала свой план немедленного реагирования при наводнениях.

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Эксперты сходятся во мнении, что, если работа по ликвидации последствий природного катаклизма затянется, это может негативно повлиять на планы по производству новеньких iPhone. Как известно, в июле стартует сборка новых моделей и сам темп производства постоянно наращивается с приближением анонса. Если вода повредила работу каких-либо сборочных конвейеров или подтопление случилось на складах с комплектующими или уже готовой продукцией, это может привести к вынужденной задержке производства и, как следствие, Apple вынуждена будет отложить анонс iPhone 13.

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Источник: wsj