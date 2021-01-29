Facebook готовится к объявлению войны Apple

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Facebook готовится к судебной тяжбе с Apple, обвинив ее в создании монополии

Когда-то у Apple и Facebook были довольно теплые отношения. Так, было время, когда «яблочный» гигант продвигал социальную сеть в iOS и даже «прогнулся» перед Facebook, позволив ей не платить за ряд транзакций внутри App Store. Но в 2020 году между компаниями пробежала «черная кошка», когда Apple ввела табу на размещение игрового сервиса Facebook в своем магазине приложений, а также запустила комплекс функций конфиденциальности iOS/iPadOS 14, целью которых стало оградить пользователей от незримой слежки.

Все это пришлось не по нраву Facebook, которая возмутилась действиями Apple. Сейчас от возмущений могут перейти к действиям и объявить войну концерну из Купертино. В частности, Facebook намерен инициировать судебное разбирательство против Apple, где последнюю обвинят в монопольном положении.

Пришло сообщение, что юристы Facebook готовят иск против «яблочной» компании, где ее обвиняют в монопольном захвате рынка. В частности, «компания злоупотребляет своим положением на рынке смартфонов, вынуждая разработчиков приложений соблюдать правила App Store, тогда как собственные приложения идут вразрез этим же правилам».

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Сыр-бор разгорелся после того как в 2020 году Apple ввела в действие новые правила App Store, согласно которым разработчики обязаны будут запрашивать разрешение у пользователей на отслеживание в приложениях. Facebook это очень не понравилось, ведь во многом ее доходы строятся на рекламе, демонстрируемой в приложениях. А новые правила грозят тем, что разработчики софта не смогут собирать данные о пользователях, чтобы демонстрировать им релевантную рекламу. Тогда она заявила, что своими действиями Apple наносит вред малому бизнесу.

Ряд экспертов заявили, что Facebook на самом деле манипулирует и пытается сохранить собственный доход, а также скрыть свою не до конца честную деятельность, построенную на слежке за пользователями ради монетизации собственного бизнеса. Но, кажется, компании нет дела, что о ней думают другие, ей важно сохранить собственный доход и ради этого она готова активно действовать. Посредством судебной тяжбы Facebook постарается добиться благоприятного для себя исхода в сложившейся ситуации.

Но внутри самой Facebook нет единства мнений и ряд сотрудников довольно скептически относятся к перспективе открытого противостояния против Apple. Они не согласны с тем, что в этой ситуации компания выглядит жертвой с оглядкой на то, что она действительно имеет проблемы с нарушением конфиденциальности данных пользователей. Дойдет ли дело до суда, узнаем уже в скором времени.

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Источник: 9to5mac