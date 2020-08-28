Facebook потроллила Apple за комиссионные в App Store

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Facebook решила, что пользователи должны знать, как на них зарабатывает Apple

Мы стали свидетелями борьбы против Apple со стороны разработчика игр Epic Games. Выпад в сторону «самого» концерна из Купертино продиктован тем, что разработчики контента не согласны с политикой взимания 30% комиссионных с каждой транзакции внутри приложений на просторах App Store, а также с тем, что Apple блокирует создание альтернативных магазинов для iOS-приложений.

Чтобы выиграть в войне против влиятельной компании, Epic Games пытается создать коалицию с другими «недовольными». А вот Facebook решил воспользоваться ситуацией и потроллить Apple. Видимо, компания посчитала, что есть отличный повод задеть концерн из Купертино.

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Не так давно Facebook выпустил обновление, в котором появилась возможность ряду пользователей и корпоративным клиентам устраивать онлайн-конференции на платной основе. Переход в онлайн продиктован желанием обеспечить социальную дистанцию в условиях пандемии коронавируса.

Естественно, так как услуга платная, то 30% уйдут на оплату комиссионных Apple. Facebook подчинился условиям App Store, но при этом решил, что пользователи должны знать, куда уйдет 30% их средств. В окне для проведения оплаты появилась надпись, которая извещает, что почти треть суммы пойдет на уплату комиссионных Apple. Тем самым, Facebook акцентировал внимание на том, кто неплохо зарабатывает на транзакциях и не фанатам Apple этот факт может не понравиться.

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Это хорошо поняли и в Apple. Поэтому они потребовали у Facebook удалить провокационное оповещение, ссылаясь на то, что оно противоречит правилам App Store в части не публикации «нерелевантной» информации. Компания подчинилась и удалила надпись.

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Источник: reuters