Если ты Apple, то и сам Президент США готов тебе подыгрывать

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Для Apple сделают исключение и смягчат правила с запретом WeChat

У каждого правила есть исключения. Особенно, если в деле замешены большие деньги. Всегда есть шанс, что при решении «твоего вопроса» чиновники проявят лояльность и предложат более привилегированное положение, а запреты можно будет обойти. Сразу после того, как появились предсказания аналитиков, что блокировка WeChat больно ударит по продажам iPhone, стало понятно, что Apple постарается добиться "особых" для себя условий.

Похоже, умение Тима Кука договариваться с Дональдом Трампом вновь пригодилось. По данным Bloomberg, в администрации Президента США всерьез рассматривают вопрос о необходимости скорректировать вопрос о сотрудничестве американских компаний с Tencent, разработчиком WeChat. В частности, идет речь, что блокировка приложения не будет столь жесткой и в планах сделать все, чтобы санкции против Tencent не повлияли на сотрудничество этой компании, прежде всего, с Apple.

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Например, WeChat позволят остаться на просторах App Store в Китае. На территории США его жители не смогут установить популярный мессенджер, а с его загрузкой в Китае не будет никаких проблем. Говорится о послаблениях и для других американских компаний, но все понимают, что здесь в приоритетах интересы концерна из Купертино.

Думаю, не сложно догадаться, что вопрос о послаблении возник не случайно. После указа Дональда Трампа о блокировке WeChat, Apple не могла не понимать все те негативные последствия, которые она может повлечь за собой для нее. Допускаем, что Тим Кук мог лично встретиться с Дональдом Трампом и «выторговать» послабления в отношении сотрудничества Tencent и Apple. Ему удалось донести до него ту мысль, что своими действиями Трамп «рубит сук на котором сидит».

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Бюджет США может изрядно не досчитаться средств после того, как доходы «яблочной» компании снизятся на фоне падения продаж. Похоже, что доводы были весьма убедительными и поговаривают, что Президент США в очередной раз передумал. И все это выглядит как фарс на фоне того, что одиозный Дональд Трамп во всеуслышание заявил, что готов пожертвовать интересами Apple во имя национальной безопасности.

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Источник: Bloomberg