Факт о AirTag, который стоит знать жильцам высоток

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В высотных зданиях AirTag малоэффективен

AirTag — одно из последних новых устройств Apple, которое, как впрочем, любые свои продукты компания преподносит не иначе как новацию. Насколько этот достаточно дорогой поисковый трекер окажется популярным, узнаем из отчетов аналитиков, ведь компания избегает озвучивать цифры продаж в штучном выражении. Она предпочитает хвастаться тем, что снимает сливки с рынка электроники в виде солидной выручки.

О самом AirTag мы уже узнали, что он легко царапается и через считанные дни теряет свою внешнюю привлекательность. Еще один нюанс, о котором Apple умолчала — поисковый маячок почти бесполезен в многоэтажных домах. Достаточно оказаться, например, сумке с AirTag на другом этаже и пользователь не сможет ее обнаружить.

Об этой особенности поискового трекера рассказал Бен Син на портале XDA Developers, который проживает в высотке в Гонконге. Он утверждает, что для обнаружения предмета с AirTag пользователь должен находиться вблизи него. Если же он находится на другой этаже, то пользователь получает только уведомление, что вещь пребывает в этом здании. Чтобы найти пропажу, придется обойти все помещения и этажи в надежде, что iPhone сможет «запеленговать» AirTag, если смартфон окажется в непосредственной близости с ним.

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Напомним также, что функциональность поискового маячка Apple сильно ограничена в России. Технология Ultra Wideband, работу которой обеспечивает чип U1, в РФ не работает. А все по причине того, что военные не дали добро на работу выделенных частот, которые обеспечивают функционирование UWB. Поэтому всё, что доступно, — это приблизительное местоположение трекера, где его в последний раз зафиксировал чей-то iPhone. Определить точное положение AirTag без Ultra Wideband не получится.

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Источник: xda developers