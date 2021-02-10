У AirTag выявили первый недостаток

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Поисковый маячок AirTag уязвим к царапинам

На этой неделе Apple выпустила поисковый трекер AirTag, который стал вещью достаточно дорогой и для многих не практичной. Тем не менее найдутся те, кто все же захочет приобрести себе AirTag и перед тем как это сделать им не лишним будет узнать об одном существенном недостатке маячка. Как оказалось, его легко поцарапать и буквально за несколько дней он потеряет свой привлекательный внешний вид.

О такой «особенности» AirTag поведали блогеры, которые после старта продаж прикупили его себе для теста. Блестящая поверхность «таблетки», изготовленная из нержавеющей стали, обильно покрывается царапинами в первые же дни ее эксплуатации. Не отличается практичностью и пластик AirTag, который также покрывается царапинами.

Возможно, кто-то заявит, что ему плевать на внешний вид маячка, ведь он создан не для того, чтобы радовать глаз и постоянно пялиться на него. Но все же аксессуар этот не дешевый и компании стоило бы позаботиться о том, чтобы он не терял свой привлекательный внешний вид с первых дней. Тем же, кто несмотря ни на что все же приобретет AirTag стоит порекомендовать использовать его вместе с защитным чехлом.

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Кроме того, Apple предостерегла от того, чтобы использовать маячки не по назначению. В частности, они совершенно не подходят для отслеживания детей или домашних животных. Предназначение поискового трекера — поиск пропавших вещей, а не для того, чтобы контролировать перемещение кого-либо. Есть риск того, что ребенок или домашнее животное могут пропасть с радара смартфона, если окажутся вдали от людей или поблизости не будет мобильника с поддержкой технологии Ultra Wideband.

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Источник: 9to5mac