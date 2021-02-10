Факт присутствия Dimensity 8100 в OnePlus 10R можно считать подтвержденным

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Realme GT Neo 3 выйдет под другой маркой

Вчера OnePlus объявила дату проведения очередной презентации — 28 апреля. Какие устройства станут героями мероприятия, компания не объявила, но промо-плакат предстоящего ивента намекает на анонс двух смартфонов и наушников. Предполагается, что одним из дебютантов станет OnePlus 10R.

Прошли сутки, и генеральный директор OnePlua India Навнит Накра сообщил эксклюзивно изданию 91mobiles, что «предстоящее флагманское устройство серии OnePlus R будет основано на чипе серии Dimensity 8000». Это заявление указывает на то, что компания готовится выпустить OnePlus 10R на базе Dimensity 8100. Именно эта система на чипе ранее упоминалась инсайдерами в разговоре о OnePlus 10R.

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Напомним, что в сети достаточно много предсказаний, что OnePlus 10R станет ребрендингом Realme GT Neo 3. Это будет аппарат, обладающий 120-герцовым AMOLED-дисплеем диагональю 6,7 дюйма разрешением FullHD+, 8/12 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой 150-ваттной зарядкой и тройной тыльной камерой, где главный датчик Sony IMX766 на 50 Мп с оптическим стабом.

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Источник: 91mobiles