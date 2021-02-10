Финляндии отказывается сотрудничать с Xiaomi: известные операторы приостанавливают продажи китайских смартфонов из-за войны России с Украиной

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Какая страна будет следующей?

Компания Xiaomi может столкнуться с проблемами с продажей своих устройств в Финляндии, сообщает издание Suomimobiili. Три крупнейших оператора, Telia, DNA и Elisa, приостанавливают продажи китайской компании в ответ на присутствие бренда в России после начала войны в Украине в прошлом году, при этом ритейлеры Gigantti и Verkkokauppa заявили, что поскольку ЕС не запрещает Xiaomi, они продолжат продавать продукцию в дальнейшие сообщений.

В начале этого года Национальное агентство по предотвращению коррупции объявило компанию Xiaomi "международным спонсором войны" из-за ее активного присутствия в России. Недовольство деятельностью Xiaomi в восточной соседке Финляндии привело к тому, что Telia отказалась от сотрудничества с производителем телефонов и не будет продавать новые устройства, а только имеющиеся на складе.

В магазинах DNA больше нет телефонов Xiaomi и оператор подтвердил свою позицию против бренда. Генеральный директор DNA Сами Аавикко ( Sami Aavikko﻿) заявил Suomimobiili, что компания не удовлетворена тем, как Xiaomi реагирует на ситуацию в России, и не планирует пополнять запасы после того, как распродадут имеющиеся устройства.

Elisa выбрала более мягкий подход и сузит ассортимент устройств Xiaomi, сообщил Олли-Пекка Нокконен ( Olli-Pekka Nokkonen﻿), директор по бизнесу потребительских устройств оператора.

Розничная сеть Veikon Kone первой прекратила продажу телефонов Xiaomi летом, но со временем отменила свое решение после того, как конкуренты отказались последовать ее примеру. Однако добавлять новые модели в свои магазины он не планирует. Представители Xiaomi решили хранить молчание на этот счет.

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Источник: suomimobiili