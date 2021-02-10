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Мы этого ждали долго: наконец-то владельцы Samsung Galaxy S22 получили бета-версию One UI 6 после Galaxy S23 и A серии

20.09.2023 87 0

Наконец-то радостная новость

В прошлом месяце Samsung начала публичное бета-тестирование следующего выпуска Android One UI 6, базирующейся на Android 14. Неудивительно, что развертывание началось с семейства Galaxy S23, последней флагманской линейки от корейского производителя устройств.

 

s22

 

После этого вы могли ожидать, что следующими на очереди станут модели Galaxy S22, но нет – их добавили в бета-программу только сегодня. И пока только в Корее, но, несомненно, в скором времени появятся другие регионы.

 

Со стороны Samsung было странным решением так долго откладывать выпуск бета-версии One UI 6 для прошлогодних флагманов, особенно учитывая, что смартфоны среднего уровня, такие как Galaxy A54 и Galaxy A34, были добавлены в программу ранее.

 

s22

 

Будет интересно увидеть, будет ли это время выпуска повторено для окончательных, стабильных сборников, как только они начнут выходить. А между тем хорошие новости, если у вас есть Galaxy S22, S22+ или S22 Ultra – в скором времени вы сможете принять участие в программе бета-тестирования One UI 6, если еще не можете.

 

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Источник: samsung


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Автор: Неля Самсон Дата публикации: 20.09.2023
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Мы этого ждали долго: наконец-то владельцы Samsung Galaxy S22 получили бета-версию One UI 6 после Galaxy S23 и A серии