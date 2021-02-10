Флагманы 2022 года с 5-нм чипом от MediaTek станут реальностью

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MediaTek готовится к старту серийного производства Dimensity 2000 и первые флагманы с ним выйдут в первой половине 2022 года

MediaTek один из крупнейших производителей мобильных процессоров, который в представлении не нуждается. Надо отдать должное чипмейкеру, он проделал большую работу, чтобы заставить конкурентов считаться с собой и отодвинуть на вторую строчку мирового рейтинга Qualcomm. Линейка процессоров Dimensity оказалась удачной и успешной.

Окрепнув и поняв, что нет ничего невозможного, MediaTek возвращается к идее выпуска флагманских чипов. Dimensity 1100 и Dimensity 1200 вплотную приблизились к топовым аппаратным платформам, но водораздел процессоры среднего уровня и флагманские они все же не переходят. Ничего не помешает Snapdragon 888 и дальше нести звание «царя горы» в топовом сегменте.

Но это не значит, что MediaTek не вынашивает планы представить по-настоящему флагманское решение. Сетевые источники говорят о том, что компания готовится представить свой первый 5-нанометровый чип. Его массовое производство стартует в четвертом квартале нынешнего года, а на рынок он выйдет в начале 2022 года. Уже известно, что интерес к новой однокристальной системе проявили Oppo и Vivo, которые выпустят свои смартфоны с ней на борту в первой половине следующего года.

Предполагается, что именоваться новинка будет Dimensity 2000. Ожидается, что в архитектуру чипа могут войти новейшие высокопроизводительные ядра Cortex-X2 и Cortex-A79, а в качестве видеоускорителя будет выступать Mali-G79. Правда, все эти разработки ARM еще не представлены и стоит с большой долей скепсиса воспринимать информацию о том, что новейшие ядра и графика окажутся в Dimensity 2000. Как правило, MediaTek не была в авангарде тех, кто использовал в своих чипах самые передовые решения.

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Зато с уверенностью можно говорить о том, что производством нового процессора займется TSMC и сейчас чипмейкер завершает финальный этап его тестирования. Ранее об этом заявил глава MediaTek Кай Ликсин.

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Источник: mydrivers